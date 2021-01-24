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Постер к сериалу Нью-Йорк, или Не считается
Постер к сериалу Нью-Йорк, или Не считается
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Киноафиша Сериалы Нью-Йорк, или Не считается
Нью-Йорк, или Не считается (2021 - …) Bridge and Tunnel 16+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Epix
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Нью-Йорк, или Не считается» — американское шоу, снятое в жанре трагикомедии. Действие разворачивается в восьмидесятых годах прошлого века вокруг группы молодых людей, которые мечтают покорить Манхэттен. Так, вчерашний выпускник колледжа по имени Джимми горячо увлекается фотографией, но до сих пор не может определиться в отношении своего стиля. Когда ему предлагают работу для престижного журнала, герой никак не решится рассказать об этом своей девушке Джилл. Ведь ему нужно будет оставить ее и уехать на Аляску. При этом сама Джилл также мечется между отношениями с Джимми и карьерой дизайнера.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Новые сериалы 2021 года Новые сериалы 2021 года
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Нью-Йорк, или Не считается»
Dance the Night Away
Сезон 2 Серия 4
31 июля 2022
Bloodshot Eyes
Сезон 2 Серия 5
7 августа 2022
The Promise Land Six
Сезон 2 Серия 6
14 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Нью-Йорк, или Не считается - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Нью-Йорк, или Не считается - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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