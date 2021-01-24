«Нью-Йорк, или Не считается» — американское шоу, снятое в жанре трагикомедии. Действие разворачивается в восьмидесятых годах прошлого века вокруг группы молодых людей, которые мечтают покорить Манхэттен. Так, вчерашний выпускник колледжа по имени Джимми горячо увлекается фотографией, но до сих пор не может определиться в отношении своего стиля. Когда ему предлагают работу для престижного журнала, герой никак не решится рассказать об этом своей девушке Джилл. Ведь ему нужно будет оставить ее и уехать на Аляску. При этом сама Джилл также мечется между отношениями с Джимми и карьерой дизайнера.