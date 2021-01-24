В 1 сезоне сериала «Нью-Йорк, или Не считается» действие разворачивается в конце прошлого века. Главные герои — молодые люди, проживающие в одном из самых крупных городов в мире. Начинающий фотограф Джимми никак не может выбрать между надежными отношениями и перспективной работой в другом штате. Его девушка Джилл также разрывается между карьерой модного дизайнера и своей любовью к Джимми. Отличница по имени Тэмми коротает лето, подрабатывая официанткой. В какой-то момент она решается открыть свои чувства мужчине, который давным-давно завоевал ее сердце. Ее приятель Майкл планирует отказаться от диплома бухгалтера ради искусства. Но что на это скажут родители парня?