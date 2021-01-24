Меню
Нью-Йорк, или Не считается 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Нью-Йорк, или Не считается
Нью-Йорк, или Не считается Сезоны Сезон 1

Bridge and Tunnel 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нью-Йорк, или Не считается»

В 1 сезоне сериала «Нью-Йорк, или Не считается» действие разворачивается в конце прошлого века. Главные герои — молодые люди, проживающие в одном из самых крупных городов в мире. Начинающий фотограф Джимми никак не может выбрать между надежными отношениями и перспективной работой в другом штате. Его девушка Джилл также разрывается между карьерой модного дизайнера и своей любовью к Джимми. Отличница по имени Тэмми коротает лето, подрабатывая официанткой. В какой-то момент она решается открыть свои чувства мужчине, который давным-давно завоевал ее сердце. Ее приятель Майкл планирует отказаться от диплома бухгалтера ради искусства. Но что на это скажут родители парня?

6.3 IMDb
Список серий сериала Нью-Йорк, или Не считается
Сезон 1
Сезон 2
The Graduates
Сезон 1 Серия 1
24 января 2021
Making up for Lost Time
Сезон 1 Серия 2
31 января 2021
A Perfect Couple
Сезон 1 Серия 3
7 февраля 2021
Just Friends
Сезон 1 Серия 4
14 февраля 2021
Today Is Your Birthday
Сезон 1 Серия 5
21 февраля 2021
The Swan Song
Сезон 1 Серия 6
28 февраля 2021
