Во 2 сезоне сериала «Нью-Йорк, или Не считается» действие происходит в 80-е. История группы недавних выпускников колледжей, которые отправились на Манхэттен, чтобы воплотить в жизнь свои мечты, продолжается. Все они являются выходцами из рабочего класса. Несмотря на стремление к лучшей жизни, герои по-прежнему связаны со своим родным городом Лонг-Айлендом. Напомним, в финале предыдущего сезона в профессиональной жизни Джилл наступают серьезные перемены. Пагс получает важные известия, связанные с будущим. Джимми считает дни до отъезда на Аляску, Пагс хочет наладить отношения с Джулианной. В новом сезоне ребята продолжат свой путь.