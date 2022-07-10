Меню
Нью-Йорк, или Не считается 2021 - 2022, 2 сезон

Bridge and Tunnel 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Нью-Йорк, или Не считается»

Во 2 сезоне сериала «Нью-Йорк, или Не считается» действие происходит в 80-е. История группы недавних выпускников колледжей, которые отправились на Манхэттен, чтобы воплотить в жизнь свои мечты, продолжается. Все они являются выходцами из рабочего класса. Несмотря на стремление к лучшей жизни, герои по-прежнему связаны со своим родным городом Лонг-Айлендом. Напомним, в финале предыдущего сезона в профессиональной жизни Джилл наступают серьезные перемены. Пагс получает важные известия, связанные с будущим. Джимми считает дни до отъезда на Аляску, Пагс хочет наладить отношения с Джулианной. В новом сезоне ребята продолжат свой путь.

6.3 IMDb
Снова вместе Back Together Again
Сезон 2 Серия 1
10 июля 2022
Расставаться трудно Breaking Up Is Hard To Do
Сезон 2 Серия 2
17 июля 2022
Она ушла She's Gone
Сезон 2 Серия 3
24 июля 2022
Танцуй всю ночь напролет Dance the Night Away
Сезон 2 Серия 4
31 июля 2022
Глаза, налитые кровью Bloodshot Eyes
Сезон 2 Серия 5
7 августа 2022
Земля обетованная шесть The Promise Land Six
Сезон 2 Серия 6
14 августа 2022
