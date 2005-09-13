В 1 сезоне 17 серии сериала «Кости» Анджела уезжает в традиционную поездку к своему любимому человеку – фотографу в пустыню. Однако он, в свою очередь, пропал вместе с одной фотомоделью. В полицейский участок кто-то подбрасывает нечто неожиданное.
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