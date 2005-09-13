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Киноафиша Сериалы Кости Сезоны Сезон 1 Серия 19

Кости 2005 - 2017 19 серия 1 сезон

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10 голосов
Все серии 1 сезона «Кости»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 13 сентября 2005
Мужчина во внедорожнике
Сезон 1 / Серия 2 20 сентября 2005
Мальчик на дереве
Сезон 1 / Серия 3 27 сентября 2005
Мужчина в медведе
Сезон 1 / Серия 4 1 ноября 2005
Мальчик в кустах
Сезон 1 / Серия 5 8 ноября 2005
Мужчина в стене
Сезон 1 / Серия 6 15 ноября 2005
Смертник
Сезон 1 / Серия 7 22 ноября 2005
Девушка в холодильнике
Сезон 1 / Серия 8 29 ноября 2005
Мужчина в бомбоубежище
Сезон 1 / Серия 9 13 декабря 2005
Женщина в аэропорту
Сезон 1 / Серия 10 25 января 2006
Женщина в машине
Сезон 1 / Серия 11 1 февраля 2006
Супергерой в переулке
Сезон 1 / Серия 12 8 февраля 2006
Женщина в саду
Сезон 1 / Серия 13 15 февраля 2006
Мужчина на поле для гольфа
Сезон 1 / Серия 14 8 марта 2006
Два тела в лаборатории
Сезон 1 / Серия 15 15 марта 2006
Женщина в туннеле
Сезон 1 / Серия 16 22 марта 2006
Череп в пустыне
Сезон 1 / Серия 17 29 марта 2006
Мужчина с костью
Сезон 1 / Серия 18 5 апреля 2006
Мужчина в морге
Сезон 1 / Серия 19 19 апреля 2006
Прививка в девочке
Сезон 1 / Серия 20 26 апреля 2006
Солдат на могиле
Сезон 1 / Серия 21 10 мая 2006
Женщина в лимбе
Сезон 1 / Серия 22 17 мая 2006
О чем cерия

В 1 сезоне 19 серии сериала «Кости» Бреннан находится в Новом Орлеане, где ей необходимо помочь опознать погибших от урагана. На следующее утро героиня приходит в себя раненая и с амнезией. Тем временем Ходжинс понимает, что влюблен в Анджелу.

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