В 1 сезоне 19 серии сериала «Кости» Бреннан находится в Новом Орлеане, где ей необходимо помочь опознать погибших от урагана. На следующее утро героиня приходит в себя раненая и с амнезией. Тем временем Ходжинс понимает, что влюблен в Анджелу.
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