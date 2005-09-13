В 1 сезоне 19 серии сериала «Кости» Бреннан находится в Новом Орлеане, где ей необходимо помочь опознать погибших от урагана. На следующее утро героиня приходит в себя раненая и с амнезией. Тем временем Ходжинс понимает, что влюблен в Анджелу.