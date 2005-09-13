В 1 сезоне 21 серии сериала «Кости» в одно утро на военном кладбище на могиле одного из героев обнаруживают сгоревшие останки другого солдата, который был его сослуживцем. В ходе расследования начинают раскрываться подробности одной миссии в Ираке.
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