В 1 сезоне 21 серии сериала «Кости» в одно утро на военном кладбище на могиле одного из героев обнаруживают сгоревшие останки другого солдата, который был его сослуживцем. В ходе расследования начинают раскрываться подробности одной миссии в Ираке.