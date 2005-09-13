В 1 сезоне 12 серии сериала «Кости» в одном переулке рядом с домами обнаруживают тело подростка, который был одет в темный костюм. Вероятно, парень подражал героям комиксов. Команда немедленно принимается за расследование этого дела.
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