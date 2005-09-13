В 1 сезоне 10 серии сериала «Кости» в Лос-Анджелесе обнаруживают останки женщины. Их сложно идентифицировать, так как погибшая делала себе множество операций. Героям предстоит выяснить, что именно погубило молодую женщину.
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