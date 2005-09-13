В 1 сезоне 20 серии сериала «Кости» Бреннан предпринимает попытку выяснить, почему дочь начальника ее напарника могла заболеть раком. Вскоре в процессе расследования появляется странное дело о поддельных имплантатах.
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