В 1 сезоне 15 серии сериала «Кости» героям необходимо сосредоточиться сразу на двух делах: обнаружены останки мафиози, а также найдены фрагменты тела девушки, которую растерзали собаки. Бут подозревает, что эти два случая могут быть как-то связаны.
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