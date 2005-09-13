В 1 сезоне 16 серии сериала «Кости» в канализации находят останки женщины, которая снимала кинофильмы о живущих там бездомных. Во время расследования выясняются факты, которые указывают, что под землей может быть спрятано кое-что ценное.
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