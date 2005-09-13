В 1 сезоне 2 серии сериала «Кости» взрыв автомобиля, за рулем которого находился мужчина-афганец, общество начинает воспринимать как теракт. Данное происшествие может привести к грандиозному скандалу. Команде Бреннан необходимо докопаться до правды.
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