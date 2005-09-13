В 1 сезоне 18 серии сериала «Кости» на острове находят тело одного утопленника, который сжимал в руке кость фаланги пальца. Данное дело могло оказаться абсолютно обычным, однако неожиданно выясняются весьма загадочные обстоятельства.
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