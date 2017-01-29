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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 4 Серия 3

Черные паруса 2014 3 серия 4 сезон

9.4 Оцените
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Все серии 4 сезона «Черные паруса»
XXIX
Сезон 4 / Серия 1 29 января 2017
ХХХ
Сезон 4 / Серия 2 5 февраля 2017
XXXI
Сезон 4 / Серия 3 12 февраля 2017
XXXII
Сезон 4 / Серия 4 19 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 5 26 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 6 5 марта 2017
Сезон 4 / Серия 7 12 марта 2017
Сезон 4 / Серия 8 19 марта 2017
Сезон 4 / Серия 9 26 марта 2017
Сезон 4 / Серия 10 2 апреля 2017
О чем серия

В 4 сезоне 3 серии сериала “Черные паруса” Макс арестовывают и приводят на допрос к капитану Берринджеру. Выясняется, что за девушкой уже давно присматривают шпионы. Один из них доложил капитану, что накануне Макс встречалась с Джоном Сильвером. Теперь ей грозит обвинение в измене. Вудс Роджерс отправляется в Порт-Ройал. Его корабль преследует жаждущий мести Эдвард Тич. Тем временем Мади узнает от своих знакомых, что Джон Сильвер жив и находится в розыске. В убежище Израэля Хэндса врываются англичане, они уже готовы схватить Сильвера, когда на помощь другу приходят Флинт и его люди. 

Черная Борода берет на абордаж корабль Роджерса. Оказавшись на борту, пираты понимают, что что-то не так. Губернатор устроил для них ловушку – вместе с Вудсом в Порт-Ройал отправились его солдаты. Начинается схватка, в которой Черная Борода терпит поражение. Рэкхему, который набюдал за сражением с палубы своего корабля, ничего не остается, как выбросить белый флаг. Последующие несколько часов пираты наблюдают за жестокими пытками, которым Роджерс подвергает Эдварда Тича. Повстанцы во главе с Джоном Сильвером захватывают власть в Нассау. Элеонор Гатри и Макс скрываются в стенах крепости.
 

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