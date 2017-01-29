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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 4 Серия 8

Черные паруса 2014 8 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Черные паруса»
XXIX
Сезон 4 / Серия 1 29 января 2017
ХХХ
Сезон 4 / Серия 2 5 февраля 2017
XXXI
Сезон 4 / Серия 3 12 февраля 2017
XXXII
Сезон 4 / Серия 4 19 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 5 26 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 6 5 марта 2017
Сезон 4 / Серия 7 12 марта 2017
Сезон 4 / Серия 8 19 марта 2017
Сезон 4 / Серия 9 26 марта 2017
Сезон 4 / Серия 10 2 апреля 2017
О чем серия

В 4 сезоне 8 серии сериала “Черные паруса” Вудс Роджерс и Билли Бонс строят планы, как расквитаться с капитаном Флинтом. Тем временем Флинт дает Сильверу понять, что после окончания восстания не собирается брать на себя бразды правления. Новыми лидерами Нью-Провиденса должны стать Сильвер и Мади. На следующий день капитан отправляет на берег группу людей, которые должны спасти девушку из плена. Роджерс перехватывает повстанцев, а затем жестоко казнит их на глазах остальных пиратов. Зная, что следующей жертвой станет Мади, Сильвер решает вернуть губернатору сокровища. Для обмена они отправляются на остров Скелетов.

Тем временем в Филадельфии Мэрион Гатри дает Макс совет выйти замуж, чтобы получить вес в обществе и заниматься своим бизнесом. Однако девушка опасается, что это повлияет на ее отношения с Энн Бонни. На острове Скелетов Израэль Хэндс намекает Сильверу, что Флинт попытается его предать. Действительно, ночью Флинт и Дули пытаются украсть сундук с сокровищами, но их ловят с поличным. Сильвер и Хэндс закапывают золото где-то на острове. Затем Сильвер сообщает Роджерсу, что скоро его люди принесут сундук для обмена, а также расправятся с капитаном Флинтом.  
 

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