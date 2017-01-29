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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 4 Серия 9

Черные паруса 2014 9 серия 4 сезон

9.2 Оцените
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Все серии 4 сезона «Черные паруса»
XXIX
Сезон 4 / Серия 1 29 января 2017
ХХХ
Сезон 4 / Серия 2 5 февраля 2017
XXXI
Сезон 4 / Серия 3 12 февраля 2017
XXXII
Сезон 4 / Серия 4 19 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 5 26 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 6 5 марта 2017
Сезон 4 / Серия 7 12 марта 2017
Сезон 4 / Серия 8 19 марта 2017
Сезон 4 / Серия 9 26 марта 2017
Сезон 4 / Серия 10 2 апреля 2017
О чем серия

В 4 сезоне 9 серии сериала “Черные паруса” во флешбэке показано, как на острове маронов Флинт обучает Сильвера сражаться на саблях. Попутно капитан пытается разузнать что-нибудь о прошлом Сильвера, но парень явно не собирается откровенничать. В настоящем, на острове Скелетов, люди Сильвера ведут охоту на Флинта. Хитростью капитан заставляет преследователей разделиться, а затем убивает троих из них. Тем временем на корабле Вудс Роджерс интересуется у Билли Бонса, кто, по его мнению, одержит победу. Пират признается, что видит преимущество за капитаном Флинтом. К острову Скелетов приближается корабль Джека Рэкхема. 

Под покровом тумана Роджерс поджигает “Моржа” и покидает корабль вместе со своими людьми. Не в силах потушить пожар, пираты спускаются на воду, где становятся легкой добычей для англичан. Тем временем на острове Сильвер и Флинт сходятся в финальной схватке. Дули пытается помочь капитану и убить Сильвера исподтишка, однако Флинт инстинктивно стреляет в парня. Сильвер видит в этом убийстве очередное свидетельство жестокости Флинта. В разгар битвы противники слышат, как взрывается корабль. Сильвер, Флинт и Хэндс наблюдают со скалы за тем, как пламя пожирает “Моржа”. 
 

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