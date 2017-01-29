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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 4 Серия 4

Черные паруса 2014 4 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Черные паруса»
XXIX
Сезон 4 / Серия 1 29 января 2017
ХХХ
Сезон 4 / Серия 2 5 февраля 2017
XXXI
Сезон 4 / Серия 3 12 февраля 2017
XXXII
Сезон 4 / Серия 4 19 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 5 26 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 6 5 марта 2017
Сезон 4 / Серия 7 12 марта 2017
Сезон 4 / Серия 8 19 марта 2017
Сезон 4 / Серия 9 26 марта 2017
Сезон 4 / Серия 10 2 апреля 2017
О чем серия

В 4 сезоне 4 серии сериала “Черные паруса” земледельцы острова Нью-Провиденс избивают своих рабов, чтобы те не вздумали присоединиться к пиратскому восстанию. На улицах Нассау царит хаос. Сильвер и Флинт пытаются навести в городе порядок и учреждают новый совет капитанов. Билли Бонс намекает Сильверу, что Флинт – опасный союзник. Ради достижения своих целей он не пощадит никого, даже Мади. Элеонор передает пиратам записку, в которой предлагает обменяться пленными. Новости о взятии города доходят до Роджерса. Он принимает решение вернуться обратно в Нассау, но перед этим, желая поразвлечься, заставляет пленных пиратов сражаться с силачом Милтоном. 

Макс рассказывает Сильверу о месте, которое ее шпионы обнаружили во Флориде. Возможно, что там находится и считающийся погибшим Томас Гамильтон. В схватке с Милтоном Энн Бонни удается добыть ключи от кандалов. Освобожденные пираты захватывают корабль. После обмена пленными Элеонор, беременная от Роджерса, признается Макс, что хочет покинуть Нассау. Позже она встречается с Флинтом и Сильвером, чтобы выдвинуть свои условия. Элеонор готова без боя сдать крепость, если пираты вернут золото “Урки” и позволят англичанам покинуть остров. К удивлению Сильвера, Флинт соглашается на сделку. 
 

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