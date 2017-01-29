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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 4 Серия 1

Черные паруса 2014 1 серия 4 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Черные паруса»
XXIX
Сезон 4 / Серия 1 29 января 2017
ХХХ
Сезон 4 / Серия 2 5 февраля 2017
XXXI
Сезон 4 / Серия 3 12 февраля 2017
XXXII
Сезон 4 / Серия 4 19 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 5 26 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 6 5 марта 2017
Сезон 4 / Серия 7 12 марта 2017
Сезон 4 / Серия 8 19 марта 2017
Сезон 4 / Серия 9 26 марта 2017
Сезон 4 / Серия 10 2 апреля 2017
О чем серия

В 4 сезоне 1 серии сериала “Черные паруса” пираты, отразив нападение англичан на их остров, намереваются захватить власть в Нассау. Однако триумфальное вторжение оборачивается катастрофой. Вудс Роджерс дает Флинту понять, что он играет с противником, равным ему по уму и хитрости. В прибрежных водах губернатор устраивает ловушку, и корабли Флинта садятся на мель. Воспользовавшись моментом, англичане атакуют пиратов. Единственный уцелевший корабль, на борту которого находятся Черная Борода, Бонни и Рэкхем, отвлекает внимание Королевского флота. Во время отступления Джон Сильвер падает в воду. Флинт не успевает ему помочь. 

Уцелевшие в битве пираты собираются на пляже недалеко от Нассау. Билли Бонс отводит их в место, где скрываются повстанцы. Узнав об исчезновении Сильвера, они не скрывают разочарования. Тем временем капитан Берринджер докладывает губернатору о количестве пленных. Вудс решает, что таверна Макс отныне будет использоваться в качестве зала суда. Девушка недовольна тем, что ей не полагается никакой финансовой компенсации. Джон Сильвер приходит в себя на берегу, усыпанном обломками кораблей. Там его находит неизвестный мужчина. Но, кем бы ни был этот незнакомец, он узнает Сильвера.  
 

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