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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 4 Серия 5

Черные паруса 2014 5 серия 4 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Черные паруса»
XXIX
Сезон 4 / Серия 1 29 января 2017
ХХХ
Сезон 4 / Серия 2 5 февраля 2017
XXXI
Сезон 4 / Серия 3 12 февраля 2017
XXXII
Сезон 4 / Серия 4 19 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 5 26 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 6 5 марта 2017
Сезон 4 / Серия 7 12 марта 2017
Сезон 4 / Серия 8 19 марта 2017
Сезон 4 / Серия 9 26 марта 2017
Сезон 4 / Серия 10 2 апреля 2017
О чем серия

В 4 сезоне 5 серии сериала “Черные паруса” Флинт и Гатри заключают сделку: Нассау переходит в руки пиратов в обмен на сокровища “Урки-де-Лима”. Миссис Хадсон отправляется на корабль, чтобы убедить Роджерса вернуться в Порт-Ройал. Позднее Элеонор должна прибыть туда вместе с золотом. После долгих уговоров Вудс соглашается отплыть… но только не в Порт-Ройал, а на Кубу, где власть принадлежит противникам Британии – испанцам. Он показывает испанским солдатам отрезанную голову Эдварда Тича и просит аудиенции у губернатора острова. Роджерс решается на государственную измену – вместе с испанцами он намерен вторгнуться на территорию Нассау, принадлежащую Британии, и сравнять город с землей. 

Билли Бонс предлагает Сильверу убить Флинта и Элеонор во время передачи золота. Сильвер колеблется и отправляется за советом к Израэлю Хэндсу. В конечном итоге он решает принять сторону Флинта. Между пиратами намечается раскол – многие из них готовы признать своим лидером не Долговязого Джона Сильвера, а Билли Бонса. Завязывается схватка, победителями из которой выходят Сильвер и Хэндс. Рэкхем предупреждает Флинта о том, что Роджерс вряд ли смирится с поражением и вскоре вернется в Нассау. Со стен крепости Макс видит, как к острову приближается испанская армада. 

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