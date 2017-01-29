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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 4 Серия 6

Черные паруса 2014 6 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Черные паруса»
XXIX
Сезон 4 / Серия 1 29 января 2017
ХХХ
Сезон 4 / Серия 2 5 февраля 2017
XXXI
Сезон 4 / Серия 3 12 февраля 2017
XXXII
Сезон 4 / Серия 4 19 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 5 26 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 6 5 марта 2017
Сезон 4 / Серия 7 12 марта 2017
Сезон 4 / Серия 8 19 марта 2017
Сезон 4 / Серия 9 26 марта 2017
Сезон 4 / Серия 10 2 апреля 2017
О чем серия

В 4 сезоне 6 серии сериала “Черные паруса” Макс сообщает пиратам о приближении испанцев. Вскоре противник обрушивает на остров всю свою мощь, сначала обстреляв из орудий, а затем высадившись на берег. Вудс Роджерс врывается в город вместе с испанцами, но вскоре понимает, что ситуация вышла из-под контроля. В царящем вокруг хаосе солдаты не щадят никого, и Роджерс опасается, что их жертвой может стать и Элеонор. Тревога Вудса усиливается еще больше, когда он не находит жену в крепости – единственном безопасном месте. Тем временем Элеонор, Мади, Флинт и его люди скрываются в доме миссис Барлоу. Там их находит группа испанцев, посланных на разведку вглубь острова. 

Расправившись с частью противников, Флинт со своими людьми бросается в погоню за остальными. Однако один из испанцев оказывается жив. Он убивает двух пиратов, оставшихся стеречь дом, а затем нападает на Элеонор и Мади. Раненая Гатри разбивает лампу, чтобы поджечь дом, а затем вместе с Мади пытается выбраться наружу. Вернувшийся Флинт видит, что дом объят пламенем, спастись удалось лишь Элеонор. Она умирает на руках капитана. Позже ее тело находит Вудс Роджерс. Рэкхем и Энн Бонни, добравшись до острова маронов, обнаруживают там сотни беглых рабов и пиратов. Все они готовы присоединиться к восстанию. 
 

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