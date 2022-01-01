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Киноафиша Сериалы Черные паруса Актеры и роли

Актеры сериала «Черные паруса»

Актеры сериала «Черные паруса» Вся информация о сериале
Рэй Стивенсон
Рэй Стивенсон Ray Stevenson
Edward Teach Тоби Стивенс
Тоби Стивенс Toby Stephens
Captain Flint / James McGraw
Марк Райан Mark Ryan
Hal Gates
Тоби Шмитц
Тоби Шмитц Toby Schmitz
Jack Rackham Джессика Паркер Кеннеди
Джессика Паркер Кеннеди Jessica Parker Kennedy
Max Харриет Уолтер
Харриет Уолтер Harriet Walter
Marion Guthrie
Хаким Кае-Казим Hakeem Kae-Kazim
Mr. Scott
Зэк МакГоун
Зэк МакГоун Zach McGowan
Captain Charles Vane Том Хоппер
Том Хоппер Tom Hopper
William "Billy Bones" Manderly
Luke Roberts
Woodes Rogers
Hannah New
Eleanor Guthrie
Luke Arnold
John Silver
Clara Paget
Anne Bonny
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