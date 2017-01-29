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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 4 Серия 7

Черные паруса 2014 7 серия 4 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Черные паруса»
XXIX
Сезон 4 / Серия 1 29 января 2017
ХХХ
Сезон 4 / Серия 2 5 февраля 2017
XXXI
Сезон 4 / Серия 3 12 февраля 2017
XXXII
Сезон 4 / Серия 4 19 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 5 26 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 6 5 марта 2017
Сезон 4 / Серия 7 12 марта 2017
Сезон 4 / Серия 8 19 марта 2017
Сезон 4 / Серия 9 26 марта 2017
Сезон 4 / Серия 10 2 апреля 2017
О чем серия

В 4 сезоне 7 серии сериала “Черные паруса” Джон Сильвер сообщает Красной Королеве, что ее дочь погибла. Сам он горько скорбит о своей возлюбленной. Рэкхем собирается плыть в Филадельфию, чтобы заручиться поддержкой родственников Элеонор Гатри. Простившись с Энн Бонни, он и Макс отправляются в путь. В Филадельфии Рэкхем встречается сначала с дедом Элеонор, который указывает пирату на дверь, а затем – с бабушкой, Мэрион Гатри, настроенной куда более благожелательно. Тем временем на улицах Нассау восстановлен порядок. Роджерс обвиняет в смерти Элеонор кого угодно, только не себя. Коронер приносит губернатору известие о том, что Гатри была беременна.

Жаждущий мести Билли Бонс добровольно приходит к Роджерсу. Выясняется, что Мади жива. Бонс намекает губернатору, что пленница много значит для Сильвера, а значит, из этого можно извлечь выгоду. Джек Рэкхем знакомит миссис Гатри с Макс. Вместе им удается заинтересовать женщину. Мэрион Гатри согласна заключить сделку, но есть одно условия – Рэкхем положит конец насилию и жестокости, которые царят на острове по вине Флинта. Для этого ему предстоит убить капитана. Тем временем Флинт и Сильвер отправляются в Нассау, чтобы спасти Мади. 
 

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