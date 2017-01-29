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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 4 Серия 10

Черные паруса 2014 10 серия 4 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Черные паруса»
XXIX
Сезон 4 / Серия 1 29 января 2017
ХХХ
Сезон 4 / Серия 2 5 февраля 2017
XXXI
Сезон 4 / Серия 3 12 февраля 2017
XXXII
Сезон 4 / Серия 4 19 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 5 26 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 6 5 марта 2017
Сезон 4 / Серия 7 12 марта 2017
Сезон 4 / Серия 8 19 марта 2017
Сезон 4 / Серия 9 26 марта 2017
Сезон 4 / Серия 10 2 апреля 2017
О чем серия

В 4 сезоне 10 серии сериала “Черные паруса” в городе Саванна, штат Джорджия, располагается лечебница, где аристократы могут спрятать проблемных членов семьи. Капитан Том Морган приходит к владельцу заведения и сообщает, что прибыл сюда по поручению Долговязого Джона Сильвера. Тем временем рядом с островом Скелетов Вудс Роджерс приказывает своим людям не щадить никого, кроме Флинта, а затем отправляется на своем корабле в открытое море. На помощь терпящим бедствие пиратам приходит Джек Рэкхем. Вместе они захватывают корабль Роджерса, где Сильвер наконец-то воссоединяется с Мади. 

Вернувшись на остров Скелетов за спрятанными там сокровищами, Сильвер и Флинт в последний раз спорят о будущем Нью-Провиденса. Сильвер заявляет, что больше не собирается с кем-либо воевать. Рэкхем возвращается в Филадельфию, чтобы сообщить Мэрион Гатри, что Флинт больше не представляет опасности. Выясняется, что капитана доставили на плантации Саванны, где он встретился с Томасом Гамильтоном. Несколько месяцев спустя в Нассау воцаряется мир и порядок. Рэкхем знакомит Энн Бонни с молодым рекрутом Марком Ридом. Энн понимает, что перед ней девушка, одетая в мужской наряд – позднее она станет известна под именем Мэри Рид. 

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