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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 4 Серия 2

Черные паруса 2014 2 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Черные паруса»
XXIX
Сезон 4 / Серия 1 29 января 2017
ХХХ
Сезон 4 / Серия 2 5 февраля 2017
XXXI
Сезон 4 / Серия 3 12 февраля 2017
XXXII
Сезон 4 / Серия 4 19 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 5 26 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 6 5 марта 2017
Сезон 4 / Серия 7 12 марта 2017
Сезон 4 / Серия 8 19 марта 2017
Сезон 4 / Серия 9 26 марта 2017
Сезон 4 / Серия 10 2 апреля 2017
О чем серия

В 4 сезоне 2 серии сериала “Черные паруса” незнакомец приводит Сильвера в уединенную хижину, где заковывает его в цепи. Выясняется, что этот человек – Израэль Хэндс. Он намеревается сдать Сильвера властям и получить за его голову кругленькую сумму. Тем временем в Нассау возводят виселицы для массовой казни пиратов. Элеонор узнает, что Роджерс должен немало денег своей бывшей жене. Гатри предлагает мужчине обратиться за помощью к ее родственникам, проживающим в Филадельфии. Однако они не могут отправиться туда как можно скорее – флот Черной Бороды блокирует выходы из порта Нассау. Тич готов освободить путь, но лишь в том случае, если англичане выдадут ему Элеонор Гатри.

Билли Бонс, Флинт и Мади совершают набеги на дома местных землевладельцев. Они убивают хозяев и освобождают рабов, чтобы они могли присоединиться к восстанию. Вудс решает отплыть в Порт-Ройал и отвлечь на себя внимание Черной Бороды. Воспользовавшись моментом, Элеонор сможет отправиться в Филадельфию. Джон Сильвер убеждает Хэндса, что выкуп за него сможет заплатить Макс. Во время встречи девушка признается. что больше не хочет иметь дела с пиратами. Однако в знак старой дружбы она не выдаст Сильвера властям, а спрячет и тайком вывезет с острова. Израэль недоволен таким поворотом событий. Макс успевает спастись, а вот ее люди погибают от рук Хэндса. 
 

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