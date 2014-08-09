Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры
Саундтреки
Постеры
Смотреть за 1 рубль
Киноафиша
Сериалы
Черные паруса
Сезоны
Черные паруса (2014 - …), список сезонов
Black Sails
Год выпуска
2014
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Starz
Смотреть за 1 рубль
Список сезонов сериала «Черные паруса»
Сезон 1
2014,
8 эпизодов
Сезон 2
2015,
10 эпизодов
Сезон 3
2016,
10 эпизодов
Сезон 4
2017,
10 эпизодов
Related video
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу