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Озге Гюрель
Озге Гюрель Özge Gürel
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Озге Гюрель

Özge Gürel

Дата рождения
5 февраля 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Стамбул, Турция
Рост
165 см
Цвет глаз
тёмно-карий
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Черный берет 7.6
Черный берет (2025)
Великолепный век 7.3
Великолепный век (2011)
Великолепная двойка 7.0
Великолепная двойка (2018)

Фильмография Озге Гюрель

Черный берет 7.6
Черный берет
боевик, драма, военный 2025, Турция
Мечты и реальность 6.5
Мечты и реальность
драма, комедия, мелодрама 2022, Турция
Сипахи 6.1
Сипахи
драма, боевик 2022, Турция
Мистер Ошибка 6.6
Мистер Ошибка
мелодрама, комедия 2020, Турция
Великолепная двойка 7
Великолепная двойка
боевик, криминал 2018, Турция
Полнолуние 6.2
Полнолуние
драма, комедия, мелодрама 2017, Турция
Первый поцелуй 5.1
Первый поцелуй Ilk Öpücük
комедия, мелодрама 2017, Турция
Вишневый сезон 5.5
Вишневый сезон
драма, комедия, мелодрама 2014, Турция
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