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Фильмография
Озге Гюрель
Özge Gürel
Киноафиша
Персоны
Озге Гюрель
Озге Гюрель
Özge Gürel
Дата рождения
5 февраля 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Стамбул, Турция
Рост
165 см
Цвет глаз
тёмно-карий
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.6
Черный берет
(2025)
7.3
Великолепный век
(2011)
7.0
Великолепная двойка
(2018)
Фильмография Озге Гюрель
7.6
Черный берет
боевик, драма, военный
2025, Турция
6.5
Мечты и реальность
драма, комедия, мелодрама
2022, Турция
6.1
Сипахи
драма, боевик
2022, Турция
6.6
Мистер Ошибка
мелодрама, комедия
2020, Турция
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7
Великолепная двойка
боевик, криминал
2018, Турция
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6.2
Полнолуние
драма, комедия, мелодрама
2017, Турция
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5.1
Первый поцелуй
Ilk Öpücük
комедия, мелодрама
2017, Турция
5.5
Вишневый сезон
драма, комедия, мелодрама
2014, Турция
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