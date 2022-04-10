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Джан Яман
Джан Яман
Can Yaman
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Джан Яман
Can Yaman
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Дата рождения
8 ноября 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Биография Джан Яман
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Фотографии Джан Яман
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Статьи о персоне
Не только на экранах? Звезда турецких сериалов вскрыл правду о связи с замужней партнершей
Знаменитость уже определился, с кем будет работать над новым проектом.
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10 апреля 2022 09:00
Свадьбе быть: звезда «Ранней пташки» Джан Яман познакомил невесту с семьей
Мать актера, к мнению которой он всегда прислушивается, одобрила его выбор.
Написать
27 июня 2021 13:54
Новое фото Джана Ямана с невестой возмутило поклонников: «В его бокале алкоголь»
Коллегам по цеху пришлось вступиться за артиста, которого упрекнули в алкоголизме.
1 комментарий
19 мая 2021 14:54
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