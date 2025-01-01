Меню
Мистер Ошибка
Постеры
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Постеры сериала «Мистер Ошибка»
Вся информация о сериале
После 3 сезона «Ведьмака» зрители и не думали, что Кагира смогут реабилитировать: Netflix практически сделал невозможное
Фирузе из «Великолепного века» вновь вернулась на экраны: этот турецкий сериал уже обещает стать «бомбой»
За 24 часа короткий тизер набрал 185 млн просмотров: зрители не зря почти 20 лет ждали возвращения Миранды
«Захватывающее приключение»: эту новинку зрители оценили в жалкие 6,8 на IMDb, а Кинг сравнил с «Крепким орешком»
Малдер и Скалли одобряют: перезапуск «Секретных материалов» только в пути — а в октябре уже вышло «продолжение» про тайную организацию
«Африканцы, азиаты, арабы, Дэймон. А греки будут?»: Нолан повторил роковую ошибку Netflix со своей «Одиссеей»
«Слово пацана» покорил США: сериал про «чушпанов» взял главный приз на одном из крупнейших фестивалей Америки
Зрители заметили подвох в «Добро пожаловать в Дерри» — это же не тот Пеннивайз из фильмов: режиссер объяснил «подмену»
«Ни света, ни радости, да вообще ничего»: Высоцкая впервые за 12 лет сообщила о состоянии дочери Маши
«Мы должны сказать его имя»: единицы помнят, как звали Мистера Бига из «Секса в большом городе» – войдете ли вы в их число?
Можно было и не сомневаться: лучший сериал Кинопоиска в 2025-м все же получит 2-й сезон (дата, подробности)
