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Телеканал FOX Türkiye

О телеканале

Бесплатный турецкий телеканал, один из ведущих в стране. В 2007 году он пришел на замену оригинальному TGRT, начавшему работать в 1993. В результате сделки права на материалы, оборудование студий и частота вещания отошли американской медиагруппе. Канал обзавелся лицензиями на трансляцию футбольных матчей и Олимпийских игр. Fox Turkiye знаменит большим количеством рекламы во время эфиров.

Контент в основном состоит из оригинальных турецких сериалов, например «Чудо-врач», «Запретный плод» и дженериков американских шоу.

Сериалы
Доброта
Доброта
драма 2022, Турция
0.0
Улыбнись своей судьбе
Улыбнись своей судьбе
драма 2022, Турция
0.0
До последнего вздоха
До последнего вздоха
драма, криминал 2022, Турция
0.0
Любовь, разум, месть
Любовь, разум, месть
драма, комедия, мелодрама 2021, Турция
0.0
Лжец и свеча
Лжец и свеча
мелодрама 2021, Турция
0.0
Последнее лето
Последнее лето
драма, боевик, мелодрама 2021, Турция
0.0
Невинность
Невинность
драма, мелодрама 2021, Турция
0.0
Постучись в мою дверь
Постучись в мою дверь
драма, комедия, мелодрама 2020, Турция
0.0
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Все сериалы
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