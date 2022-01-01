Телеканал FOX Türkiye

Бесплатный турецкий телеканал, один из ведущих в стране. В 2007 году он пришел на замену оригинальному TGRT, начавшему работать в 1993. В результате сделки права на материалы, оборудование студий и частота вещания отошли американской медиагруппе. Канал обзавелся лицензиями на трансляцию футбольных матчей и Олимпийских игр. Fox Turkiye знаменит большим количеством рекламы во время эфиров.

Контент в основном состоит из оригинальных турецких сериалов, например «Чудо-врач», «Запретный плод» и дженериков американских шоу.