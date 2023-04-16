В 4 сезоне сериала «Барри» продолжается история о рефлексирующем киллере, который однажды случайно вовлекся в театральное искусство и решил стать актером. В прошлом Барри был морским пехотинцем со Среднего Запада, после чего попробовал себя в роли киллера. Правда, из этого ничего не вышло. Одинокий и неприкаянный Барри отправился в Лос-Анджелес, где случайно попал на курсы актерского мастерства. С этого все и началось. Напомним, в предыдущем сезоне у Барри начались галлюцинации после отравления. Он столкнулся со множеством опасностей. В новом сезоне его ждут новые приключения.