Барри 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Барри
Киноафиша Сериалы Барри Сезоны Сезон 4

Barry 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 16 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Барри»

В 4 сезоне сериала «Барри» продолжается история о рефлексирующем киллере, который однажды случайно вовлекся в театральное искусство и решил стать актером. В прошлом Барри был морским пехотинцем со Среднего Запада, после чего попробовал себя в роли киллера. Правда, из этого ничего не вышло. Одинокий и неприкаянный Барри отправился в Лос-Анджелес, где случайно попал на курсы актерского мастерства. С этого все и началось. Напомним, в предыдущем сезоне у Барри начались галлюцинации после отравления. Он столкнулся со множеством опасностей. В новом сезоне его ждут новые приключения.

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 20 голосов
8.3 IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Барри» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Ой Yikes
Сезон 4 Серия 1
16 апреля 2023
Более лучшее место на земле Bestest Place on the Earth
Сезон 4 Серия 2
16 апреля 2023
А ты милашка You're Charming
Сезон 4 Серия 3
23 апреля 2023
Для этого нужен псих It Takes a Psycho
Сезон 4 Серия 4
30 апреля 2023
Хитрое наследие Tricky Legacies
Сезон 4 Серия 5
7 мая 2023
Колдун The Wizard
Сезон 4 Серия 6
14 мая 2023
Хорошая еда A Nice Meal
Сезон 4 Серия 7
21 мая 2023
Вау Wow
Сезон 4 Серия 8
28 мая 2023
