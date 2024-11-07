Меню
Новости о сериале «Барри»

(Не)чистая работа: 8 лучших фильмов и сериалов о киллерах
(Не)чистая работа: 8 лучших фильмов и сериалов о киллерах Наемные убийцы — популярные персонажи фильмов и видеоигр, в том числе за счет того, что на их примере нередко можно проследить историю морального падения или, наоборот, переосмысления ценностей и исправления. Собрали 8 лучших фильмов и сериалов о киллерах самых разных жанров — от боевиков и триллеров до комедий.  
7 ноября 2024 10:05
Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью
Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью На этой неделе стриминги предлагают покорить стендап-сцену, залечить травму, отбиться от гангстеров и сыграть в любовную игру. 
14 апреля 2023 15:00
Билл Хейдер теряет рассудок в тюрьме в трейлере финального сезона «Барри»
Билл Хейдер теряет рассудок в тюрьме в трейлере финального сезона «Барри» Заключительные серии шоу о киллере, ставшем актером, начнут выходить в середине апреля.
30 марта 2023 10:29
Премия гильдии режиссеров Америки 2023: главный приз завоевал фильм «Всё везде и сразу»
Премия гильдии режиссеров Америки 2023: главный приз завоевал фильм «Всё везде и сразу» Исход этой премии считается наиболее точным показателем того, как развернется гонка за «Оскар».
20 февраля 2023 15:02
Киллер продолжает мечтать о карьере актера в трейлере третьего сезона «Барри»
Киллер продолжает мечтать о карьере актера в трейлере третьего сезона «Барри» Отмеченный критиками сериал возвращается после длительного перерыва.
6 апреля 2022 13:14
HBO объявил дату выхода третьего сезона «Барри», а также ряда других сериалов
HBO объявил дату выхода третьего сезона «Барри», а также ряда других сериалов Весной выйдут «Жена путешественника во времени» и новый фильм Барри Левинсона.
17 февраля 2022 15:47
Давно не виделись: 8 любимых сериалов, которые вернутся после паузы
Давно не виделись: 8 любимых сериалов, которые вернутся после паузы Телевидение приучило зрителей к тому, что каждый год готовит новый сезон любимого сериала. Однако события последних лет — пандемия и стриминговые войны — создали новую ситуацию, в которой продолжений приходится ждать несколько лет, а уже, как казалось, ставшие историей сериалы вдруг обретают новую жизнь. Киноафиша подобрала небольшой список таких шоу.
4 ноября 2021 16:51
