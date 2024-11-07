(Не)чистая работа: 8 лучших фильмов и сериалов о киллерахНаемные убийцы — популярные персонажи фильмов и видеоигр, в том числе за счет того, что на их примере нередко можно проследить историю морального падения или, наоборот, переосмысления ценностей и исправления. Собрали 8 лучших фильмов и сериалов о киллерах самых разных жанров — от боевиков и триллеров до комедий.
Давно не виделись: 8 любимых сериалов, которые вернутся после паузыТелевидение приучило зрителей к тому, что каждый год готовит новый сезон любимого сериала. Однако события последних лет — пандемия и стриминговые войны — создали новую ситуацию, в которой продолжений приходится ждать несколько лет, а уже, как казалось, ставшие историей сериалы вдруг обретают новую жизнь. Киноафиша подобрала небольшой список таких шоу.