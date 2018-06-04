В 1 сезоне 8 серии сериала «Ты тоже человек?» роботу почти приходится пойти на крайние меры, чтобы по внедренной установке отомстить председателю Нам. Секретарь Ён Хун разбирается в себе, а Со Бон случайно подсушивает неожиданный разговор.