В 1 сезоне 8 серии сериала «Ты тоже человек?» роботу почти приходится пойти на крайние меры, чтобы по внедренной установке отомстить председателю Нам. Секретарь Ён Хун разбирается в себе, а Со Бон случайно подсушивает неожиданный разговор.
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