В 1 сезоне 4 серии сериала «Ты тоже человек?» после новостей о слабоумии председателя Нама в руководстве компании зреют новые интриги. Со Бон почти раскрывает тайну робота, а Чон Гиль ищет новых союзников, чтобы завладеть конгломератом.