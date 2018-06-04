В 1 сезоне 4 серии сериала «Ты тоже человек?» после новостей о слабоумии председателя Нама в руководстве компании зреют новые интриги. Со Бон почти раскрывает тайну робота, а Чон Гиль ищет новых союзников, чтобы завладеть конгломератом.
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