В 1 сезоне 13 серии сериала «Ты тоже человек?» Гён Хо готовится оставить пост в конгломерате и решает вновь проверить потенциальных преемников. Нам Син вспоминает детство и план мести дедушке, а Со Бон просит робота не искать встреч с прототипом.
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