В 1 сезоне 13 серии сериала «Ты тоже человек?» Гён Хо готовится оставить пост в конгломерате и решает вновь проверить потенциальных преемников. Нам Син вспоминает детство и план мести дедушке, а Со Бон просит робота не искать встреч с прототипом.