В 1 сезоне 15 серии сериала «Ты тоже человек?» робот становится марионеткой своего прототипа, однако не оставляет попыток освободиться от чужого влияния. Ро Ра раскрывает тайну Дэвида, а председатель Нам обвиняет внука в покушении на убийство.
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