В 1 сезоне 15 серии сериала «Ты тоже человек?» робот становится марионеткой своего прототипа, однако не оставляет попыток освободиться от чужого влияния. Ро Ра раскрывает тайну Дэвида, а председатель Нам обвиняет внука в покушении на убийство.