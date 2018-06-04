В 1 сезоне 17 серии сериала «Ты тоже человек?» Ён Хун и Нам Син III делают важное заявление во время собрания акционеров конгломерата. Наследник не может простить друга за тайный сговор с роботом, а Ро Ра умоляет сына уехать вместе с ней в Чехию.
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