В 1 сезоне 17 серии сериала «Ты тоже человек?» Ён Хун и Нам Син III делают важное заявление во время собрания акционеров конгломерата. Наследник не может простить друга за тайный сговор с роботом, а Ро Ра умоляет сына уехать вместе с ней в Чехию.