В 1 сезоне 6 серии сериала «Ты тоже человек?» Е На начинает ревновать жениха к коллеге и переезжает к нему домой. Со Бон и Нам Син III заключают новый трудовой договор, а Чон Гиль собирает информацию о состоянии здоровья председателя Гён Хо.