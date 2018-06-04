В 1 сезоне 6 серии сериала «Ты тоже человек?» Е На начинает ревновать жениха к коллеге и переезжает к нему домой. Со Бон и Нам Син III заключают новый трудовой договор, а Чон Гиль собирает информацию о состоянии здоровья председателя Гён Хо.
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