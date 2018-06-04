В 1 сезоне 11 серии сериала «Ты тоже человек?» Е На пытается сорвать планы отца и обнаруживает, что Нам Син уже некоторое время симулирует коматозное состояние. Ро Ра необходимо принять сложное решение, а Со Бон боится будущего выключения робота.