В 1 сезоне 11 серии сериала «Ты тоже человек?» Е На пытается сорвать планы отца и обнаруживает, что Нам Син уже некоторое время симулирует коматозное состояние. Ро Ра необходимо принять сложное решение, а Со Бон боится будущего выключения робота.
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