В 1 сезоне 10 серии сериала «Ты тоже человек?» Нам Син не подозревает, что находится в опасности из-за самого близкого человека. Роботу приходится сделать непростой выбор, Е На узнаёт о планах отца, а Дэвид знакомится с тайным спонсором проекта.
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