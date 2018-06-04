В 1 сезоне 10 серии сериала «Ты тоже человек?» Нам Син не подозревает, что находится в опасности из-за самого близкого человека. Роботу приходится сделать непростой выбор, Е На узнаёт о планах отца, а Дэвид знакомится с тайным спонсором проекта.