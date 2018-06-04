В 1 сезоне 14 серии сериала «Ты тоже человек?» Нам Син возвращается к прежней жизни и пытается смириться с существованием своей копии. Наследник смеётся над влюблённостью Со Бон в робота и меняет его установку, чтобы отомстить председателю.
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