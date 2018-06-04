В 1 сезоне 12 серии сериала «Ты тоже человек?» настоящий наследник наконец-то знакомится с роботом, который заменял его на работе в компании. Нам Син III втайне мечтает испытывать реальные эмоции, а Со Бон и Дэвид пытаются изменить решение Ро Ра.
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