В 1 сезоне 18 серии сериала «Ты тоже человек?» после скандального собрания акционеров Чон Гиль находит новых союзников, чтобы захватить власть в компании. Роботу приходится сделать непростой выбор между спасением Нам Сина и расставанием с Со Бон.