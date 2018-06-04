В 1 сезоне 18 серии сериала «Ты тоже человек?» после скандального собрания акционеров Чон Гиль находит новых союзников, чтобы захватить власть в компании. Роботу приходится сделать непростой выбор между спасением Нам Сина и расставанием с Со Бон.
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