В 1 сезоне 5 серии сериала «Ты тоже человек?» после увольнения Со Бон роботу приходится пересмотреть своё восприятие и поведение. Приближается день свадьбы Нам Сина и Е На, однако у исполнительного директора Со совсем другие планы на торжество.
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