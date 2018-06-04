В 1 сезоне 5 серии сериала «Ты тоже человек?» после увольнения Со Бон роботу приходится пересмотреть своё восприятие и поведение. Приближается день свадьбы Нам Сина и Е На, однако у исполнительного директора Со совсем другие планы на торжество.