В 6 сезоне 7 серии сериала «Время приключений» Принцесса Бубльгум на экскурсии рассказала про пищевую цепочку. Финна и Джейка злой колдун превратил в птиц. И парни вынуждены самостоятельно столкнуться с этим круговоротом вещей в природе.
Related video
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Авторизация по e-mail