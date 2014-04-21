В 6 сезоне 12 серии сериала «Время приключений» один из сыновей Джейка, который устал от бесшабашных выходок отца, выгоняет его из дома, чтобы тот стал более ответственным. Герою придется найти работу, чтобы оплачивать аренду своего нового жилья.
Related video
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Случайно проговорилась: правда о личной жизни Асмус вышла наружу
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Авторизация по e-mail