В 6 сезоне 12 серии сериала «Время приключений» один из сыновей Джейка, который устал от бесшабашных выходок отца, выгоняет его из дома, чтобы тот стал более ответственным. Герою придется найти работу, чтобы оплачивать аренду своего нового жилья.