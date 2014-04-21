В 6 сезоне 24 серии сериала «Время приключений» первый волшебник собирается спасти планету от угрозы уничтожения кометой. Для этого он создает корону, способную исполнить заветное желание своего владельца. Магия такой силы способна изменить мир.
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