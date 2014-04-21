В 6 сезоне 34 серии сериала «Время приключений» любимый артист БиМО напрашивается на ужин. Вкусовые привычки гостя удивляют героев. Опасное проклятье овладевает Джейком. Финн пытается не замечать проблемы, но она чересчур серьезная.
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