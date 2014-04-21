В 6 сезоне 1 серии сериала «Время приключений» Финн отправляется на поиски своего отца в Цитадель — тюрьму, где сидят худшие из худших. Чтобы туда попасть, нужно самому совершить преступление галактического масштаба. Призмо предлагает план.
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