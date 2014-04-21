В 6 сезоне 25 серии сериала «Время приключений» Финн делится с Джейком своими переживаниями. Парнишка путешествует в астральном теле: навещает местных жителей, оказывается на вечеринке и встречает комету, которая летит прямо на Землю.
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