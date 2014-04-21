В 6 сезоне 36 серии сериала «Время приключений» Космическая Сова выполняет свою работу — путешествует по снам жителей Земли Ооо. Она способна воплотить сны в реальность. В одном из них замечает прекрасную незнакомку, но тут же теряет ее из виду.